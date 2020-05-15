В социальных магазинах Южно-Сахалинска снизились цены на ряд социально значимых товаров

По результатам мониторинга средние цены в социальных магазинах по сравнению с началом апреля снизились на 15 из 29 групп товаров. Напомним, сейчас в Южно-Сахалинске работает 25 торговых точек эконом-формата, в которых наценка на продукты не превышает 15 процентов без учета транспортных расходов, сообщили в администрации города.

Значительно цены изменились на некоторые виды мясных изделий и рыбу. Так, за месяц в социальных магазинах города цена на колбасу вареную снизилась более чем на 70 рублей. Если в апреле она составляла 353,6 руб., то в мае — 277. Также на 52,63 рубля подешевела свинина (рагу), которая стоила в апреле 173 руб./кг., на 24,3 — камбала (сейчас 96,7), а в некоторых магазинах ее стоимость снизилась до 84 руб .

Кроме того, на 16,3 рубля дешевле можно купить весовое сливочное масло, средняя цена которого в социальных магазинах города сейчас 207 рублей за кг. Более чем на 10 рублей снизились цены на яблоки, средняя цена за килограмм в настоящий момент — 171,34 руб.

На пшено, гречку, хлеб из пшеничной и ржаной муки, пшеничную муку, соль, масло подсолнечное, яйцо, минтай свежемороженный и морковь цены не на много, но также изменились в меньшую сторону.

Вместе с тем, за прошедший месяц наблюдалось и подорожание некоторых товаров. В целом, увеличение их стоимости связано с повышением цен от производителей, а также увеличении затрат на доставку. Дороже по итогам месяца стали вермишель (на 17,3 руб.), чай черный байховый (19,05), навага (на 8,08 руб.), говядина (11,83) и капуста (подорожала в сравнении с апрелем на 14,93 рубля).

Отметим, что целью деятельности социальных магазинов является предоставление возможности для населения приобретать социально значимые товары по доступным ценам. Кроме того, они оказывают адресную продовольственную помощь малоимущим семьям с детьми в виде предоставления набора продуктов питания. Набор предоставляется 1 раз в квартал и формируется, исходя из количества членов семьи: родителей и несовершеннолетних детей.

Чтобы получить данную дополнительную меру социальной поддержки, необходимо обратиться в отделение центра соцподдержки по адресу ул. Пограничная, 33. Напомним, статус малоимущих присваивается тем семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Отметим, что в продуктовый набор входят растительное масло, сахар, мука пшеничная высшего сорта, гречка, рис, крупа манная, молоко сгущёное, говядина тушёная, сайра натуральная, консервы из лососевых пород, капуста морская, чай черный, макаронные изделия, рыба мороженная, кроме лососевых пород.

Точки экономформата жители города могут узнать по бело-синим вывескам с надписью «социальный магазин», а также по наличию в заведении информационного стенда с указанием перечня социальных товаров, размера торговой наценки и свидетельства о присвоении статуса. Список социальных магазинов размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Городские проекты».