Облачно и прохладно будет на следующей неделе на Сахалине
В предстоящие выходные дни на Сахалин будет распространяться область низкого давления с атмосферными фронтами. Ожидается временами дождь, на крайнем севере возможно со снегом. Температура в северных и центральных районах ночью от -1 до +4°, днем +4…+9°. Температура в южных районах ночью +2…+7°, днем в субботу +9…+14°, на востоке +4…+9°, в воскресенье +6…+11°, на востоке +2…+7°.
В первые дни недели с районов Якутии на Сахалин будет распространяться область высокого давления, сформированная в холодном воздухе. Осадки постепенно прекратятся, но в течение рабочей недели на Сахалине будет преобладать прохладная облачная погода. Температура ночью 0…+5°, при прояснениях в долинах до -3°, днем +4…+9°, в долинах центральных районов в отдельные дни до +15°.
В Южно-Сахалинске в субботу 16 мая ночью существенных осадков не ожидается, температура +2…+4°; днем небольшой дождь, температура +10…+12°. В воскресенье ночью ожидается дождь, температура +2…+4°; днем без существенных осадков, температура +8…+10°.
На Курильских островах в выходные дни и в первые дни рабочей недели ожидаются осадки, на юге в виде дождя. Температура 0…+5°, днем на юге +7…+12°. Во второй половине недели будет преобладать погода без осадков. Температура 0…+5°, днем на юге +4…+9°.
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