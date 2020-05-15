«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса. Деньги поступили в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Об этом в соцсетях сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Напомним, ранее он призвал представителей партии пожертвовать свои месячные зарплаты на помощь врачам, волонтерам и людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии.

«По согласованию с Минздравом закупаем реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые передадим наиболее нуждающимся регионам», — написал Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что деньги в том числе пойдут на защитные костюмы для врачей в регионах, где выявлено большое количество инфицированных — несмотря на то, что ситуация со средствами индивидуальной защиты в больницах улучшилась, в ряде медучреждений их все еще не хватает.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь провели онлайн-совещание. Глава Минздрава озвучил регионы, где помощь медикам со средствами индивидуальной защиты сейчас наиболее актуальна — это Смоленская область, Северная Осетия, Дагестан, Нижегородская область, Самарская область, Ингушетия, Красноярский Край, Забайкальский край и Еврейская автономная область.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил вклад «Единой России» в помощь гражданам в период пандемии: «Мы видим вашу активность и помощь для работы медиков, для их комфорта, безопасности, и поэтому считаем, что доброе дело, которое вы делаете, должно быть доведено до нуждающихся. Благодарю партию за помощь медработникам и высокую гражданскую ответственность».

«В период пандемии многие люди оказались в трудном финансовом положении, и сахалинские партийцы не остались в стороне от этой проблемы. На оказание помощи жителям были выделены часть членских взносов, а также личные средства членов Партии. На них были приобретены и переданы нуждающимся продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты», - сообщил секретарь регионального отделения Партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин.

Андрей Турчак также напомнил, что «Единая Россия» в ходе федеральной акции «Спасибо врачам» уже передала 200 автомобилей в медучреждения по всей стране. Через волонтерские центры медики в регионах получили несколько миллионов масок, а специалисты, работающие в красной зоне — порядка 360 тысяч продуктовых наборов к чаю.