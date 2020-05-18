Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2020
Сегодня 16:42
72,39|79,17|34,70
Участок улицы Лермонтова закрыли в Южно-Сахалинске до 30 мая
16:02, 18.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Авторов Сахалинской области приглашают побороться за общероссийскую литературную премию имени Арсеньева

Авторов Сахалинской области приглашают побороться за общероссийскую литературную премию имени Арсеньева

Авторов Сахалинской области приглашают побороться за общероссийскую литературную премию имени Арсеньева. Прием работ на официальном сайте премияарсеньева.рф продлится до 30 июня. 

На конкурс можно предложить романы, повести, документальную прозу и мемуары. Место жительства авторов значения не имеет. Обязательное условие – произведения должны быть написаны на русском языке и о Дальнем Востоке.

Как отмечают в пресс-службе сахалинского правительства, второй сезон премии стартовал 1 февраля этого года. 30 сентября объявят список кандидатов на победу, а 30 ноября – список финалистов – шорт-лист. Имена победителей назовут в декабре – на Днях ДВ в Москве.

В первом сезоне премии соискатели прислали около 200 произведений о Дальнем Востоке.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?