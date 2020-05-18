Авторов Сахалинской области приглашают побороться за общероссийскую литературную премию имени Арсеньева
Авторов Сахалинской области приглашают побороться за общероссийскую литературную премию имени Арсеньева. Прием работ на официальном сайте премияарсеньева.рф продлится до 30 июня.
На конкурс можно предложить романы, повести, документальную прозу и мемуары. Место жительства авторов значения не имеет. Обязательное условие – произведения должны быть написаны на русском языке и о Дальнем Востоке.
Как отмечают в пресс-службе сахалинского правительства, второй сезон премии стартовал 1 февраля этого года. 30 сентября объявят список кандидатов на победу, а 30 ноября – список финалистов – шорт-лист. Имена победителей назовут в декабре – на Днях ДВ в Москве.
В первом сезоне премии соискатели прислали около 200 произведений о Дальнем Востоке.
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