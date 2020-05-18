Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени. Сегодня строители продолжают работы на Больничной и 2-й Центральной в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, сообщает правительство островного региона.
Почти полтора километра 2-й Центральной в Хомутово изменят облик на участке от улицы Ивана Куропатко до железнодорожных путей. Здесь впервые появится ливневая канализация, освещение, тротуары по обеим сторонам дороги, которые будут по два метра в ширину. Кроме того, строители заменят сети электроснабжения.
– Капитальный ремонт проводится по современным стандартам. Возникающие вопросы, в том числе от жителей домов, расположенных рядом, решаются оперативно. Люди понимают, что неудобства временные и сами очень ждут новую дорогу, – сообщил начальник отдела по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Лев Нетужилкин.
В рамках капремонта на участке возводят и новый мост. Старое сооружение не соответствовало нормативным требованиям. Полосы дороги станут шире – по 3,5 метра, а сам мост будет длиннее на 8,5 метров.
По словам начальника участка Александра Хегай, на сегодняшний день на объекте задействованы сорок рабочих и более двух десятков единиц спецтехники. Завершить все работы здесь планируют до 1 октября 2020 года.
К этому же сроку полностью преобразится улица Больничная на отрезке от проспекта Мира до улицы Ленина. Работы ведут в три этапа. Первый участок дороги планируют закончить к началу лета. Второй этап затронет 350-метровый отрезок – от поворота на областную больницу до дома № 76. Затем отремонтируют последнюю часть.
– На дороге заметны перепады высоты в сравнении с проспектом Мира, чтобы обе проезжие части были на одном уровне, мы создаем специальную подушку. Сейчас рабочие готовятся к замене инженерных сетей. Процесс корректируется в соответствии с погодными условиями, – рассказал начальник участка строительной компании Евгений Боровиков. – На участке работает 25-30 единиц тяжелой техники и 25 человек.
В рамках реконструкции на Больничной меняют все инженерные сети – водопровода, ливневой канализации, теплоснабжения. На километровом отрезке улицы установят два автобусных павильона. По завершению всех строительных работ подрядчик проведет озеленение.
Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Владимиром Путиным, до 2024 года в соответствие нормативным требованиям приведут 81 процент дорог в областном центре. В целом по региону показатель должен вырасти до 55 процентов.
Благоустройство городов и населенных пунктов Сахалинской области, в том числе и дорожный ремонт, является одним из ключевых приоритетов регионального правительства. Наращивание темпов строительства в островной столице стало возможным благодаря инициативе главы региона Валерия Лимаренко по перераспределению средств дорожного фонда в пользу муниципалитетов.
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