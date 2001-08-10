Медики получат доплаты за борьбу с COVID-19 без учета отработанного времени, сообщили в правительстве области. Теперь основанием для назначения федеральных выплат служит сам факт работы с пациентом, зараженным коронавирусной инфекцией. Такое решение приняло Правительство страны по итогам совещания с Президентом РФ Владимиром Путиным.

– Средства должны быть выплачены в полном объеме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов, – уточнили в министерстве здравоохранения РФ.

Хорошим дополнением к федеральным стали региональные надбавки – доплаты из областной казны получают в том числе медики, которые работают по случаям с подозрением на коронавирусную инфекцию. Благодаря региональной инициативе количество получателей денег среди медработников существенно увеличено – особенно среди сотрудников скорой помощи, диагностических служб и амбулаторно-поликлинического звена.

К примеру, если водитель скорой помощи работал на вызове по подозрению на COVID-19, который после не подтвердился, федеральная выплата ему не положена. Однако ему предоставят региональную надбавку.

– Учитывая изменения в порядке выплат, министерство здравоохранения Сахалинской области совместно с региональными министерством финансов и территориальным управлением Федерального казначейства произвели перерасчет начислений за апрель. Уже сегодня средства доведены до сотрудников, в том числе и за май - медикам, отработавшим по 18 мая включительно, – прокомментировал заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Виктор Грицаенко.

Специалисты, привлеченные к борьбе с COVID-19 во второй половине мая, получат доплаты в установленные сроки начислений заработной платы до 10 июня.