Подъезды жилых домов южной части Сахалина проверили на чистоту

По поручению губернатора Валерия Лимаренко специалисты государственной жилищной инспекции Сахалинской области проводят осмотр многоквартирных домов. С 12 по 15 мая в Корсаковском, Холмском, Анивском, Долинском районах проверке подверглись около 300 подъездов жилых зданий, находящихся в управлении у 20 организаций.

В период пандемии коронавируса управляющие компании обязали проводить санобработку с использованием дезинфицирующих средств в местах общего пользования. Не реже двух раз в неделю необходима влажная уборка перил лестниц, подоконных досок, выключателей, входных групп и почтовых ящиков, лифтовых кабин.

– Несмотря на удовлетворительную работу многих управляющих компаний, были выявлены и нарушения. По результатам рейда инспекторы составили семь протоколов об административном правонарушении в отношении юридических лиц и пять протоколов – в отношении должностных лиц, – рассказал руководитель областной госжилинспекции Игорь Гарбузов.

Во время проверки инспекторы обнаружили пыль на стеновых панелях, разводы на стеклах окон, мусор на лестничных площадках. Управляющим компаниям были вынесены предостережения о необходимости влажной уборки.

Следует отметить, что органы муниципального жилищного контроля также регулярно контролируют работу УК. Инспекторы обследовали около 5400 подъездов домов, находящихся в управлении у 94 компаний. Если санитарная обработка не выполняется должным образом, УК грозят штрафы, сообщили в правительстве области.