Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2020
Сегодня 16:43
72,39|79,17|34,70
Участок улицы Лермонтова закрыли в Южно-Сахалинске до 30 мая
10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Подъезды жилых домов южной части Сахалина проверили на чистоту

Подъезды жилых домов южной части Сахалина проверили на чистоту

По поручению губернатора Валерия Лимаренко специалисты государственной жилищной инспекции Сахалинской области проводят осмотр многоквартирных домов. С 12 по 15 мая в Корсаковском, Холмском, Анивском, Долинском районах проверке подверглись около 300 подъездов жилых зданий, находящихся в управлении у 20 организаций.

В период пандемии коронавируса управляющие компании обязали проводить санобработку с использованием дезинфицирующих средств в местах общего пользования. Не реже двух раз в неделю необходима влажная уборка перил лестниц, подоконных досок, выключателей, входных групп и почтовых ящиков, лифтовых кабин.

– Несмотря на удовлетворительную работу многих управляющих компаний, были выявлены и нарушения. По результатам рейда инспекторы составили семь протоколов об административном правонарушении в отношении юридических лиц и пять протоколов – в отношении должностных лиц, – рассказал руководитель областной госжилинспекции Игорь Гарбузов.

Во время проверки инспекторы обнаружили пыль на стеновых панелях, разводы на стеклах окон, мусор на лестничных площадках. Управляющим компаниям были вынесены предостережения о необходимости влажной уборки.

Следует отметить, что органы муниципального жилищного контроля также регулярно контролируют работу УК. Инспекторы обследовали около 5400 подъездов домов, находящихся в управлении у 94 компаний. Если санитарная обработка не выполняется должным образом, УК грозят штрафы, сообщили в правительстве области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?