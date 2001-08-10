Детские сады Поронайского района заработали в обычном режиме
С 18 мая работу в штатном режиме начали все дошкольные образовательные учреждения Поронайского городского округа. Очные занятия после долгого перерыва стартовали и у выпускников 11-х классов, сообщили в администрации района.
Прежде чем принимать детей в образовательные учреждения, в районе провели ряд мероприятий в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области: подготовлены учебные кабинеты и дошкольные группы, приобретены дезинфицирующие средства.
Главным условием приема малышей в дошкольные учреждения является наличие справки о состоянии здоровья от участкового врача. По установленным нормам СанПиН, если ребенок не посещал детский сад больше пяти дней, родители обязаны предоставить справку о состоянии его здоровья. Пребывание в детских садах будет проводиться с соблюдением всех требований безопасности в условиях пандемии.
Что касается общеобразовательных учреждений, то перед началом очной работы педагоги и выпускники сдали тесты на коронавирус. Входить в школу и находиться на уроке без маски запрещено.
Ежедневно будет осуществляться контроль за состоянием здоровья, как педагогов, так и учащихся. Для выпускников сокращается время занятий, уроки будут длиться по 30 минут. Количество человек в одном помещении также строго ограничено. По этой причине классы будут разделены на группы. Чтобы лучше подготовить ребят к ЕГЭ, учителя будут преподавать только те предметы, по которым ребятам предстоит сдавать экзамены. Окончательные даты начала аттестационной кампании для обучающихся 11 классов будут озвучены в ближайшее время. Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.
Для учащихся 9-х классов ОГЭ отменен. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.
По всем вопросам родители могут обращаться на телефоны «горячей линии» 4-23-19, 5-60-01 (доб. 200).
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