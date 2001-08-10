Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2020
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Участок улицы Лермонтова закрыли в Южно-Сахалинске до 30 мая
13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области продолжается акция по раздаче масок

В Сахалинской области продолжается акция по раздаче масок

Пикеты волонтеров по раздаче масок прошли в Южно-Сахалинске, Невельске и Холмске. Активисты «Молодой Гвардии» и «Единой России» раздали в общей сложности 5500 масок. Волонтеры раздают маски, которые социально ответственный бизнес в лице  компании  «Гидрострой» приобрел для нужд региона в количестве 1 млн штук, а также маски, приобретенные на членские взносы партийцев. Они переданы в школы, работникам общественного транспорта, торговли, соцзащиты, медикам. А часть из них, при участии волонтеров, распространяется на улицах пожилым и нуждающимся жителям региона.

К концу недели в волонтерские центры будут переданы еще 20 000 масок для распространения на улицах муниципалитетов.

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