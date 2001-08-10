У сахалинцев возросли траты на продукты

Сахалинстат выборочно обследовал бюджеты островных домашних хозяйств за 2019 год. По данным ведомства, в целом расходы на покупку продуктов питания увеличились.

Так, по сравнению с 2018 годом выросли затраты на покупку рыбы и рыбопродуктов на 5,8% и составили 707,3 руб., фруктов и ягод - на 6,7% и составили 852,6 руб. Расходы на покупку мяса и мясопродуктов увеличились на 11,4% и составили 2526,4 руб. На 6,1% возросли расходы на молоко и молочные продукты – 1138,2 руб в месяц.

Меньше тратить стали на масло и другие жиры на 2,6% - 107,2 руб.

Динамика среднедушевого потребления основных продуктов питания неоднозначна. Жители Сахалинской области в 2019 году стали больше потреблять хлебных продуктов – 7,3 кг (2018 г. – 6,9 кг), картофеля – 4,1 кг (2018 г. - 3,9 кг), овощей и бахчевых культур – 7,2 кг (2018 г. - 7,0 кг), мяса и мясопродуктов – 7,9 кг (2018 г. - 7,4 кг), сахара и кондитерских изделий – 2,4 кг (2018 г. – 2,2 кг). Потребление молока и молочных продуктов по сравнению с 2018 годом увеличилось незначительно и составило 16,9 кг (2018 г. – 16,8 кг).

В 2019 году незначительно снизилось потребление рыбы и рыбопродуктов и составило 2,2 кг (2018 г. – 2,3 кг). Среднедушевое потребление фруктов и ягод, масла растительного и других жиров, а также яиц осталось на прежнем уровне (5,6 кг; 1,0 кг и 19 штук соответственно).

Сахалинцы, у кого доход выше, потребляют овощи и бахчевые культуры, фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, а также рыба и рыбопродукты больше в 2 раза, чем те, кто располагает меньшими ресурсами.