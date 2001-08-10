Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2020
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Участок улицы Лермонтова закрыли в Южно-Сахалинске до 30 мая
14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть нового микрорайона в Дальнем останется завтра без воды

Часть нового микрорайона в Дальнем останется завтра без воды
Часть нового микрорайона в Дальнем останется без воды завтра, 20 мая.
 
Как сообщают в администрации Южно-Сахалинска, в связи с ремонтными работами на сетях водопровода с 13.30 до 18.00 не будет воды на улицах:  Шебунина, Крымская, 1-я Московская, Байкальская, Большая Полянка, Полевого, Монетная, Рассветная, Ближняя и Нежинская, а также в переулке Алых Роз.
 
Телефоны диспетчерской водоканала: 72-32-40, 497-925.

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