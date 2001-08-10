Центр координации полетов беспилотников создадут в Сахалинской области
Центр координации полетов беспилотников создадут в Сахалинской области. Он будет работать на базе ситуационного центра регионального правительства. В единой информационной системе объединят все дроны, которые используют органы власти и подведомственные учреждения. Об этом шла речь на заседании правительства, которое провел Валерий Лимаренко.
– У беспилотников сегодня очень широкий спектр применения. Мы начали их использовать для обнаружения лесных пожаров и несанкционированных свалок. Дроны есть во многих муниципалитетах и ведомствах, но полученная информация разрознена. Надо её структурировать, чтобы работать эффективнее. Для этого и создается центр. Современные технологии должны служить на благо сахалинцев и курильчан, – отметил глава региона.
С 1 мая в Сахалинской области с помощью беспилотников выявили 89 несанкционированных мест складирования бытовых и промышленных отходов. Выписано 11 протоколов по очагам лесных возгораний, сообщили в островном правительстве.
– Мы планируем пойти дальше и применять дроны для мониторинга незаконного промысла рыбы, обследования электросетей, газо- и нефтепроводов, контроля качества жилищно-коммунального хозяйства, мониторинга строительства, дорожного хозяйства и многих других сфер, – рассказал заместитель председателя областного правительства Вячеслав Аленьков.
Оператором центра станет областное министерство цифрового и технологического развития. В ближайшее время в регионе проведут подробный аудит текущего парка беспилотников. Назначат ответственных за полеты в каждом ведомстве и муниципалитете. До середины июня должен быть разработан регламент взаимодействия служб. Это поможет повысить эффективность использования дронов.
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