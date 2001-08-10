Обновленный МФЦ открыли в Южно-Сахалинске на Комсомольской, 163 накануне, 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе островного правительства.

Офис стал просторнее, теперь государственные и муниципальные услуги смогут получить вдвое больше посетителей. Количество окон увеличилось в два раза – с 12 до 24-х. Четыре окна работают на выдачу документов.

– Мы отметили востребованность отделения на «Луче». У него хорошее расположение, посетителей всегда много. Для удобства наших клиентов и во избежание очередей мы расширились. Такое решение приняли совместно с министерством цифрового и технологического развития региона, – рассказала руководитель южно-сахалинского отделения МФЦ Полина Исянова.

Режим работы МФЦ не изменился (в понедельник, вторник, четверг и пятницу – с 9 до 19 часов, в среду – до 20 часов, в субботу – до 18 часов, в воскресенье – до 15 часов). Сегодня строго соблюдаются противоэпидемические меры, прием граждан ведется по предварительной записи. После завершения пандемии коронавирусной инфекции посетителей будут обслуживать еще и в порядке электронной очереди.

Напомним, в отделении предоставляется широкий перечень государственных и муниципальных услуг. На месте можно сделать фото на документы.