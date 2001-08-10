Больше 800 детей и подростков отдохнут в лагерях Невельского района

В преддверии летнего сезона в администрации Невельского городского округа состоялось рабочее совещание по организации летнего отдыха детей и подростков под председательством вице – мэра Владимира Копылова.

На совещание обсудили вопросы по готовности к открытию лагерей всех типов на базе учреждений образования и спорта, вопросы безопасности детского отдыха, о возможности открытия дополнительных профильных смен на базе учреждений культуры.

В 2020 году планируется открытие 15 лагерей всех типов, из них:

- 3 лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений: СОШ № 3 г. Невельска (2 смены - июль - август), СОШ с. Горнозаводска и с. Шебунино (2 смены - июнь, июль);

- 9 профильных лагерей в 3 смены (июнь - август), в том числе:

- физкультурно – спортивной направленности - 3 лагеря на базе «Спортивной школы» г. Невельска (2 смены – июль, август) и 1 лагерь на базе СОШ №3» г. Невельска (2 смены – июль - август);

- патриотической направленности - 1 лагерь «Патриот» на базе СОШ с. Горнозаводска (июнь), 1 лагерь «Юнармеец» на базе СОШ №3 г. Невельска (август);

- социально – педагогической направленности – 2 лагеря для одарённых детей «Умники и умницы» на базе СОШ № 3 г. Невельска (июль) и СОШ с. Горнозаводска (июнь), 1 лагерь «Безопасность.ru» (июль) на базе СОШ №3 г. Невельска;

- 3 лагеря труда и отдыха на базе общеобразовательных учреждений (июнь – август), СОШ с. Шебунино (4 смены – июнь, июль), СОШ №3 г. Невельска (4 смены – июль, август), СОШ с. Горнозаводска (4 смены – июнь, июль).

Дополнительно ведется работа по открытию двух профильных лагерей на базе учреждений культуры – 1 лагерь на базе Детской школы искусств г. Невельска (июнь) и 1 лагерь – ДК «Шахтер» с. Горнозаводска (июнь, июль). Всего в лагерях с дневным пребыванием на территории района планируется охватить более 800 детей.