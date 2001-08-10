Тихоокеанское
информационное агентство
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16:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Родственники и полиция разыскивают пропавшего жителя Долинска

Родственники и полиция разыскивают пропавшего жителя Долинска

Родственники и полиция Долинского района разыкивают 43-летнего местного жителя.  13 мая вечером Константин Эдуардович Стадник ушел из дома в райцентре и до сих пор не вернулся. Его телефон недоступен. 

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, короткая стрижка.

Особая примета: на правом бедре татуировка в виде девушки.

Был одет: черная болоньевая куртка, черные штаны, темно-зеленые рыбацкие сапоги, черная шапка.

Если вы знаете, где находится Константин Стадник, сообщите об этом: 780-755; 780-756, 44-66-98, WhatsApp - 89621206698.

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