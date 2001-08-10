В Невельске ребенку с ограниченными возможностями вручили подъемник

Вице-мэр Невельского городского округа Владимир Копылов и консультант администрации Инна Беспалова вручили семье 17-летнего Романа подъемник. Это специальное мобильное устройство, на которое крепится кресло-коляска и позволяет человеку с ограниченными возможностями спускаться по лестнице. Его можно использовать также для прогулок в различные учреждения, без усилий преодолевая препятствия, например, бордюры и лестницы.

Как призналась мама 17-летнего Романа о таком подарке она думала долгое время. За помощью обратилась в администрацию города. И вот мобильное устройство прибыло в Невельск. Теперь, чтобы спуститься на улицу, маме Романа будет достаточно заехать на механизм и закрепить коляску к устройству. Самое главное – не забыть пристегнуться. Подъемник работает на аккумуляторах, которых хватает на несколько часов эксплуатации. Он без труда поднимает и спускает парня по лестнице. Сопровождающему же нужно только поддерживать подъемник и управлять им, сообщили в пресс-служба администрации Невельского городского округа.