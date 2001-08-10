В Южно-Сахалинске торговые центры работают в обычном режиме

Торгово-развлекательные центры открылись в Южно-Сахалинске с понедельника, 18 мая, согласно изменениям в указ правительства области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, перед открытием объектов собственники провели генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по противирусному режиму. Все торговые точки в обязательном порядке должны иметь разметку территории, чтобы избежать скопления людей, а также организовать при входе места обработки рук кожными антисептиками. Работники должны соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию. Посетителям в магазинах необходимо оставаться в масках и носить перчатки.

Закрыты в торговых центрах кинотеатры, игровые зоны, спортзалы и другие места для массовых развлечений. Общепиты могут обслуживать клиентов лишь на вынос.

Также обязательным условием открытия магазинов и предприятий сферы услуг являлось заключение договора для вывоза твердых бытовых отходов с региональным оператором. Так как отходы могут являться потенциальным источником инфекции, их своевременный вывоз крайне важен, особенно во время пандемии.

Подать заявку и заключить договор на вывоз мусора предприниматели могут с 09.00 до 18.00 по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39В. Справки по телефонам: диспетчерская служба АО «Управление по обращению с отходами»: 55-61-68; моб. 89147404908, отдел сбыта: 55-62-24.

Напомним, с 12 мая в областном центре уже возобновили работу объекты розничной торговли и сервиса, имеющие отдельный вход.