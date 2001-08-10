В Сахалинской области можно будет получить диплом ведущих вузов страны

У жителей региона должна появиться возможность обучаться в высокорейтинговых высших учебных заведениях России, при этом являясь студентами главного островного университета. Для этого планируют запустить программу развития СахГУ до 2025 года. Такой вопрос обсудили на заседании правительства, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

– Надо предоставить сахалинцам и курильчанам больше возможностей для получения качественного высшего образования. Это принципиальная позиция. Чтобы студенты могли получить два диплома – не только сахалинского, но и ведущего вуза страны, не покидая пределов региона. Задача – уменьшить отток молодежи. Мы должны давать образование с акцентом на мировую повестку и с гарантией последующего трудоустройства выпускников в Сахалинской области, – отметил глава региона.

На базе СахГУ планируется развивать цифровой мультиуниверситет, запустив совместную программу с ведущими вузами страны по формированию двойных дипломов. Среди потенциальных партнеров рассматриваются Российский университет нефти и газа имени Губкина, НИЯУ МИФИ, МГУ имени Ломоносова, ДВО РАН, ИТМО, Высшая школа экономики, а также крупные компании: Газпром, Роснефть, Росатом, Ростелеком, Яндекс и др.

Авторы концепции развития вуза ставят целью удвоить количество аспирантов, которые защищают свои работы в регионе и остаются в преподавательском составе.

При этом позиции СахГУ в рейтинге вузов должны быть усилены на 100 пунктов и созданы современные образовательные профили. Среди них: управление эффективностью добычи, нефтепереработки и сбыта; компьютерная лингвистика; которая сегодня получила развитие во всем мире, нейропедагогика; социальная и цифровая урбанистика; изыскание, проектирование и строительство в опасных зонах; международная и региональная экономика; цифровая логистика.

– Чтобы всё это осуществить, надо изменить психологию изолированности. Студенты должны иметь возможность получать современное образование вне зависимости от места проживания. Акцент ставим на цифровизации обучения. Практика показывает, что за этим будущее, – рассказал заместитель председателя областного правительства Вячеслав Аленьков.

В предстоящие месяцы в главном островном вузе планируют провести аудит учебных программ и онлайн-курсов, сформировать перечень направлений подготовки и профилей. Впоследствии это понадобится для разработки программ «двух дипломов».