Тихоокеанское
информационное агентство
20 Мая 2020
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Участок улицы Лермонтова закрыли в Южно-Сахалинске до 30 мая
11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Лермонтова закрыли в Южно-Сахалинске до 30 мая

Участок улицы Лермонтова закрыли в Южно-Сахалинске до 30 мая

Очередной участок ул. Лермонтова от ул. Сахалинской до ул. Холмской с 19 мая закрылся для движения транспорта.

Ограничения, которые коснулись проезжей части от жилого дома №14 до дома №8А по ул. Лермонтова, продлятся до 30 мая. При неблагоприятных погодных условиях график ремонтных работ может быть незначительно скорректирован.

Напомним, на данном участке силами подрядной организации ведутся работы по прокладке газопровода.

Горожан просят с пониманием отнестись к сложившимся неудобствам и предлагают воспользоваться другими путями проезда. Тем же, кто проживает на данной территории, рекомендовано использовать подъездные пути по улицам Маяковского либо Льва Толстого.

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