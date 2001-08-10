Участок улицы Лермонтова закрыли в Южно-Сахалинске до 30 мая

Очередной участок ул. Лермонтова от ул. Сахалинской до ул. Холмской с 19 мая закрылся для движения транспорта.

Ограничения, которые коснулись проезжей части от жилого дома №14 до дома №8А по ул. Лермонтова, продлятся до 30 мая. При неблагоприятных погодных условиях график ремонтных работ может быть незначительно скорректирован.

Напомним, на данном участке силами подрядной организации ведутся работы по прокладке газопровода.

Горожан просят с пониманием отнестись к сложившимся неудобствам и предлагают воспользоваться другими путями проезда. Тем же, кто проживает на данной территории, рекомендовано использовать подъездные пути по улицам Маяковского либо Льва Толстого.