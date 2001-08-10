Раздельно размещать строительный мусор, твердые отходы и автомобильные шины будут в Макаровском районе

В Макаровском районе будут раздельно размещать строительный мусор, твердые коммунальные отходы и автомобильные шины. При этом все несанкционированные свалки городского округа ликвидируют. Такая информация прозвучала в ходе рабочей поездки губернатора Валерия Лимаренко в муниципалитет.

– Незаконные свалки не имеют права на существование ни в одном районе Сахалинской области. Это вопрос экологии, а следовательно – здоровья людей, а также сохранения природы. Раздельный сбор мусора в муниципалитете начнем уже этим летом, – рассказал Валерий Лимаренко.

Сейчас коммунальные службы ликвидируют незаконную свалку на улице Набережной в Макарове. Она образовалась здесь еще в 90-х годах прошлого века. По сведениям местной администрации, бытовые отходы выбрасывают сюда жильцы частных домов. Чтобы предотвратить образование новых несанкционированных свалок, региональный оператор сейчас заключает с жителями договоры на вывоз мусора.

Всего в Макаровском районе за последние несколько месяцев выявили более 40 свалок. 20 из них уже ликвидировали. Еще 2 убирают сейчас. Всего рабочие вывезли более 100 кубометров мусора.

Цивилизованной должна стать вся цепочка обращения с твердыми коммунальными отходами, отмечает Валерий Лимаренко. Поэтому в муниципалитете следует полностью избавиться от устаревших мусорных баков – их заменят на современные евроконтейнеры. Для этого в прошлом году здесь построили 8 площадок для сбора отходов. Возведение еще 13 таких объектов завершится до середины июля, а к началу октября за счет областного бюджета в районе дополнительно сдадут 19 мусорных площадок.