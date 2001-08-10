Более 70 семей в Макаровском районе отметят новоселье в этом году. Во время рабочей поездки губернатор Валерий Лимаренко проверил ход строительства домов по улице Ленинградской в райцентре.

Две многоэтажки возводятся для переселенцев из аварийного жилья. Подрядчик – ООО «Энки» ­– работает с опережением графика. Объекты должны сдать в конце декабря этого года, но планируется завершить работу уже в ноябре.

– Люди должны отпраздновать новоселье до Нового года, – поставил задачу глава региона. – В один из домов переедут 30 семей, в другой – 21. Еще один 24-квартирный дом возводится в селе Восточном. До 2023 года мы должны полностью закрыть проблему аварийного жилья в районе.

На объектах по улице Ленинградской сегодня идет устройство стропильной системы на крышах, почти готовы наружные сети водоснабжения и канализации.

Дом на улице Привокзальной в Восточном планируется сдать до конца 2020-го, сообщили в правительстве области. Здесь по графику ведутся работы – монтаж опалубки второго этажа, кладка стен первого этажа.

Всего за три года в Макаровском районе планируется расселить 14 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Ключи от квартир получат более 200 семей.

– В Макарове есть дефицит земельных участков под строительство. Поэтому после сноса аварийных многоэтажек на освободившихся площадках оперативно разыгрываются контракты на возведение новых домов, – рассказала министр строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко. – В Макарове особый грунт, очень влажный. Раньше его вывозили на полигон в Смирныховском районе. Теперь специализированную площадку определят здесь, что также позволит сэкономить время и средства при проведении строительных работ.

Напомним, с 2019 года по поручению губернатора Валерия Лимаренко на островах активизировали программу переселения из жилфонда с высокой степенью износа. В прошлом году ключи от квартир в разных районах Сахалинской области получили 960 семей, в этом – планируется переселить 2400 семей.