Сахалинская область лидирует в РФ по расходам на капремонт в расчете на одного жителя
Сахалинская область лидирует в РФ по расходам на капремонт в расчете на одного жителя. К такому выводу пришли специалисты экономического отдела регионального Фонда капитального ремонта на основе анализа данных по ряду субъектов России.
«В частности, наш островной регион тратит на капремонт многоквартирных домов в расчете на человека почти в два раза больше, например, Москвы –почти 7,5 тысячи рублей против 3,5 тысячи рублей на одного жителя столицы России. В разы уступают по этой позиции и наши соседи по Дальневосточному федеральному округу: объемы средств, с нашей точки зрения, просто несопоставимы. Приморье с почти 2-миллионным населением выделяет чуть больше 1,1 тысячи рублей, Хабаровский край – почти 1,3 тысячи рублей. А Якутия уступает нашей области почти 20 раз», - рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Дмитрий Зайцев.
Причем, по мнению главы регоператора, при одном из самых низких тарифов на капремонт в стране островная область выделяет больше всех средств на эту статью расходов, сообщает Фонд капитального ремонта Сахалинской области.
«Объясняется этот факт тем обстоятельством, что деньги на капремонт у нас формируются из трех источников – регионального и муниципального бюджетов и средств собственников. И последняя статья занимает в общей доле расходов незначительное место – в 2019 году, например, 76% от общего объема затраченных средств были бюджетными», - пояснил Дмитрий Зайцев. Кстати, Сахалинская область является единственным регионом в России, где существуют субсидии на капремонт домов муниципальным образованиям от регионального министерства ЖКХ. С учетом этого транша объем затрат на одного человека в регионе составляет уже 13 тысяч 363 рубля, а всего в регионе на капремонт многоквартирных домов в 2019 году было направлено более 6 миллиардов 500 миллионов рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня В Невельске ребенку с ограниченными возможностями вручили подъемник
10:12 Сегодня В Южно-Сахалинске торговые центры работают в обычном режиме
- 10:42 Сегодня В Сахалинской области можно будет получить диплом ведущих вузов страны
11:32 Сегодня Участок улицы Лермонтова закрыли в Южно-Сахалинске до 30 мая
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
10:42 14 Мая 46 случаев инфицирования зарегистрировано в Сахалинской области
15:02 15 Мая Открытие торговых центров на Сахалине может сорваться
12:52 15 Мая Еще четыре заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Сахалинской области
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
12:32 30 Апреля В Сахалинской области планируют за год расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного жилья
- 14:52 21 Апреля Продление разрешений на хранение и ношения оружия перенесут до 1 сентября
Выбор редакции
- 16:32 18 Мая Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
- 13:04 15 Мая В Южно-Курильске введен режим ЧС
- 12:52 15 Мая Еще четыре заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Сахалинской области
- 17:32 14 Мая ОГЭ для девятиклассников отменили
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?