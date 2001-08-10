Сахалинская область лидирует в РФ по расходам на капремонт в расчете на одного жителя. К такому выводу пришли специалисты экономического отдела регионального Фонда капитального ремонта на основе анализа данных по ряду субъектов России.

«В частности, наш островной регион тратит на капремонт многоквартирных домов в расчете на человека почти в два раза больше, например, Москвы –почти 7,5 тысячи рублей против 3,5 тысячи рублей на одного жителя столицы России. В разы уступают по этой позиции и наши соседи по Дальневосточному федеральному округу: объемы средств, с нашей точки зрения, просто несопоставимы. Приморье с почти 2-миллионным населением выделяет чуть больше 1,1 тысячи рублей, Хабаровский край – почти 1,3 тысячи рублей. А Якутия уступает нашей области почти 20 раз», - рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области Дмитрий Зайцев.

Причем, по мнению главы регоператора, при одном из самых низких тарифов на капремонт в стране островная область выделяет больше всех средств на эту статью расходов, сообщает Фонд капитального ремонта Сахалинской области.

«Объясняется этот факт тем обстоятельством, что деньги на капремонт у нас формируются из трех источников – регионального и муниципального бюджетов и средств собственников. И последняя статья занимает в общей доле расходов незначительное место – в 2019 году, например, 76% от общего объема затраченных средств были бюджетными», - пояснил Дмитрий Зайцев. Кстати, Сахалинская область является единственным регионом в России, где существуют субсидии на капремонт домов муниципальным образованиям от регионального министерства ЖКХ. С учетом этого транша объем затрат на одного человека в регионе составляет уже 13 тысяч 363 рубля, а всего в регионе на капремонт многоквартирных домов в 2019 году было направлено более 6 миллиардов 500 миллионов рублей.