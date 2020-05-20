Поддельные сайты госуслуг появились в интернете

О фейковых сайтах госуслуг предупредили россиян в МВД. Мошенники начали регистрировать поддельные порталы, посвященные якобы выплате новых пособий для семей с детьми. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительное ведомство.

Некоторые ресурсы предлагают проверить, положена ли гражданину выплата. При этом мошенники часто используют рассылки. В МВД также отметили, что в названиях фейковых сайтов часто встречаются слова gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie.

- Приемы мошенников разнообразны: на некоторых сайтах похищают логин и пароль для входа на сайт госуслуг, где-то просят ввести данные банковской карты, - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, в некоторых случаях "для усыпления бдительности" мошенники действительно перенаправляют пользователя с поддельного на настоящий сайт госуслуг, чтобы человек привык пользоваться фейковым порталом, а потом похищают данные.

В полиции дали рекомендацию внимательно проверять адресную строку браузера. А также ни в коем случае не вводить данные банковской карты, даже если сайт сообщает, что это нужно для проверки информации. Платить комиссий за перевод пособия на счёт тоже не нужно.

В МВД России напомнили, что для подачи заявки на выплату детского пособия необходимо перейти на официальный портал госуслуг по адресу gosuslugi.ru.