Фасады на 4 жилых домах отремонтируют на улице Ленина в Южно-Сахалинске
Фасады на четырех жилых домах на улице Ленина в Южно-Сахалинске планируют капитально отремонтировать в этом строительном сезоне. Об этом сообщают в администрации областного центра.
Кроме утепления фасадов, замены входных групп, дверей и окон в местах общего пользования, а также отмостков, фасады домов на улице Ленина планируют привести к единому стилистическому облику.
Для этого департамент архитектуры и градостроительства разработал концепцию архитектурных решений многоквартирных жилых домов, а также зданий иных форм собственности, расположенных на улице Ленина.
"Концепция направлена на унификацию стилистических решений, где определены колористические решения, материалы отделки, декоративные элементы, остекление балконов и так далее", - говорят в администрации.
Как рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Евгений Золотов, основным условием для проведения капитального ремонта многоквартирных домов является согласие собственников. Были проведены общие собрания жителей, на которых с людьми обсудили эскизы и проектную документацию. Жители высказывали свои замечания и предложения, которые максимально были учтены проектной организацией и департаментом городского хозяйства.
Отдельный момент - балконы. Администрация Южно-Сахалинска продолжает создавать условия, чтобы при капитальном ремонте их также приводили к единому облику. Особенно это важно с точки зрения эстетики центральных улиц. Горожан просят содействовать этой работе.
"Напомним, что балконная плита и ограждающие конструкции в соответствии с жилищным законодательством отнесены к элементам общего имущества собственников многоквартирного дома. Кроме того, даже один не приведенный к единому стилю балкон скажется на целостности восприятия архитектурного решения всего фасада", - говорят в пресс-службе мэрии.
Также отдельные решения применят и к первым этажам, где расположены нежилые помещения. Уже идет работа с собственниками и арендаторами по приведению первых этажей в общий стиль концепции визуальной информации (вывески, реклама).
В этом году в Южно-Сахалинске запланирован капитальный ремонт порядка 20 жилых домов. Это ремонт фасадов и кровель. На 15 из них строительные работы уже организованы, на трех - близятся к завершению.
Кроме того, в 30 домах отремонтируют места общего пользования. Порядка 80 подъездов получат новые окна, которые позволят избежать потери тепла. Еще в 70 запланирован косметический ремонт — покраска стен, побелка потолка, в некоторых - замена перил. Все работы должны завершиться до 1 октября.
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