Сквозной проезд участка улицы Инженерной закроют на несколько дней

Сквозной проезд участка улицы Инженерной от Ленина до Придорожной в Южно-Сахалинске закроют с 21 по 27 мая. Подрядная организация продолжит здесь прокладку газопровода.

Как отмечают в мэрии города, объехать этот участок можно со стороны проспекта Мира и улицы Корсаковской. С улицы Ленина заезда не будет.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложившимся неудобствам и заранее выбирать путь движения.