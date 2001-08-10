Тихоокеанское
информационное агентство
22 Мая 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сквозной проезд участка улицы Инженерной закроют на несколько дней

Сквозной проезд участка улицы Инженерной закроют на несколько дней
Сквозной проезд участка улицы Инженерной от Ленина до Придорожной в Южно-Сахалинске закроют с 21 по 27 мая. Подрядная организация продолжит здесь прокладку газопровода.
 
Как отмечают в мэрии города, объехать этот участок можно со стороны проспекта Мира и улицы Корсаковской. С улицы Ленина заезда не будет.
 
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложившимся неудобствам и заранее выбирать путь движения.

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