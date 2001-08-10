Тихоокеанское
информационное агентство
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Холодную воду временно отключат в Дальнем
11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды

Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды сегодня, 21 мая.

Как сообщают в "Горводоканале", из-за устранения аварии на сети водопровода по улице Авиационной, 74б с 14.00 до 16.00 будет отключена подача холодной воды в квадрате улиц: Ленина — Больничная — Мира — Авиационная.

В связи с устранением аварии на сети водопровода по улице Ленина, 252б с 11.00 до 16.00 не будет холодной воды в квадрате улиц Ленина — Буюклы — Институтская — Вокзальная.

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