Все дворы Тымовского района оснастят современными евроконтейнерами
Все дворы Тымовского района оснастят современными евроконтейнерами. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу выполнить эту работу до конца сентября этого года. Для этого в муниципалитете обустроят 143 площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), установят 360 баков. Такая информация прозвучала в ходе прямой линии главы региона с жителями муниципалитета.
– Мусорную проблему мы решаем комплексно. Одно из направлений – установка современных пластиковых контейнеров. Они должны быть удобными для жителей и иметь крышки. Причем емкости следует установить не только в райцентре, но и во всех сёлах муниципального образования, – рассказал Валерий Лимаренко.
Еще одна острая проблема Тымовского района – несанкционированные свалки. За последние месяцы в городском округе выявили более 70 таких мест, 17 из которых уже ликвидированы. Один из самых крупных незаконных полигонов расположен вблизи села Кировское. О нём главе региона в своем видеовопросе рассказал островной журналист Кирилл Кобяков.
– Туда сливаются отходы канализации, вывозится мусор. Там уже образовались десятки тонн отходов буквально в лесу. Свалка признана незаконной. Росприроднадзор выявил, что мусор свозит местная ЖСК «Юг». Её сейчас привлекают к ответственности. А когда будет убрана свалка? – поинтересовался Кирилл Кобяков.
Как отметила глава островного министерства ЖКХ Наталия Куприна, территория, на которой сейчас расположен незаконный полигон, требует рекультивации. Ведомство рассчитывает решить эту проблему с помощью соответствующей федеральной программы.
Отдельное внимание губернатор уделил ответам на частные вопросы тымовчан. Так, на поле из пакетов пожаловались жители улицы 40 лет ВЛКСМ.
– За нашими домами образовалось поле из пакетов. Контейнер высыпали, а теперь он валяется сломанный, и никому до него нет дела. Неужели нельзя заменить на другой? – поинтересовался местный житель.
Часть работ уже выполнено, отметило руководство муниципалитета. Управляющая компания убрала мусор вблизи контейнерной площадки. А отходы, которые разнесло ветром, планируется ликвидировать до конца месяца.
Решение всех прозвучавших в эфире вопросов, касающихся вывоза мусора и ликвидации несанкционированных свалок, взяла на личный контроль министр областного ЖКХ Наталия Куприна.
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