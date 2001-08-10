Кассы Чехов-центра открыли для возврата билетов

Кассы Сахалинского Международного театрального центра им.А.П.Чехова с сегодняшнего дня открыты для возврата билетов.

Чехов-центр просит тех, кто хочет сдать билеты, подойти в ту кассу, где их покупали. Нужно написать заявление на возврат. При себе необходимо иметь паспорт.

"Наличные возвращаю сразу. Если вы рассчитывались банковской картой, деньги вернутся на карту в течение 10 календарных дней (подойти в кассу необходимо с банковской картой, с которой производился расчет)", - говорят в Чехов-центре.

В театре напоминают, что приказом Роспотребнадзора и рекомендациями ВОЗ введено требование о соблюдении дистанции между посетителями не менее 1,5 метра. Для выполнения требования, в кассовом вестибюле должно находиться не более 3 человек. При входе в здание театра нужно надеть защитную маску.

Часы работы касс:

Касса в Чехов-центре (Коммунистический проспект, 35)

Часы работы: 10.00 - 19.00, обед 14.00 - 15.00

Телефон: (4242) 42-52-62.

Касса в ТЦ «Гермес» (ул. Ленина,217)

Часы работы: 10.00 - 19.00, обед 14.00 - 15.00

Телефон: (4242) 30-62-42.