Тихоокеанское
информационное агентство
22 Мая 2020
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы могут дважды переоформить билеты "Аэрофлота" без штрафных санкций

Сахалинцы могут дважды переоформить билеты

Компания "Аэрофлот" расширяет возможности по переоформлению билетов, купленных до 1 мая. Сахалинцы могут дважды изменить даты и/или направления без штрафных санкций.  

Для переоформления билета пассажиру достаточно обратиться до 31 декабря 2020 года по телефону в контакт-центр компании или агентство, где приобретали билет. 

При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания не потребуют доплачивать разницу в тарифах, если она возникнет, а срок действия билета увеличат до 30 апреля 2021 года. Это расширит возможности для дальнейшего переоформления билета, если потребуется. 

Если необходимо переоформить авиабилет на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета примут как оплату нового авиабилета, и нужно будет доплатить лишь разницу в стоимости, если она возникнет.  

Кроме того, "Аэрофлот" предлагает пассажирам дополнительные преимущества при переоформлении билетов на новую перевозку. 

"В случае, если рейс был отменен, при переоформлении пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет, для пассажиров с билетом по тарифу "Максимум" при переоформлении предоставят однократную 25% скидку от действующего тарифа на новый перелет", - отметили в пресс-службе авиакомпании. 

В случае, если вновь оформленный билет имеет стоимость ниже суммы компенсации, на разницу оформят сертификат, которым можно воспользоваться при оплате услуг компании в течении трех лет. 

Новое предложение распространяется на пассажиров с билетами, приобретенными до 1 мая 2020 года, которые сейчас также можно переоформить с использованием специального сертификата: 

  • с датой вылета в/из Китая с 18 февраля;
  • с датой вылета в/из пунктов других зарубежных стран с 5 марта;
  • с датой вылета по внутренним воздушным линиям с 18 марта.

Для билетов, купленных с 1 мая 2020 года, действуют стандартные правила.

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