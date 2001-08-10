Сахалинцы могут дважды переоформить билеты "Аэрофлота" без штрафных санкций
Компания "Аэрофлот" расширяет возможности по переоформлению билетов, купленных до 1 мая. Сахалинцы могут дважды изменить даты и/или направления без штрафных санкций.
Для переоформления билета пассажиру достаточно обратиться до 31 декабря 2020 года по телефону в контакт-центр компании или агентство, где приобретали билет.
При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания не потребуют доплачивать разницу в тарифах, если она возникнет, а срок действия билета увеличат до 30 апреля 2021 года. Это расширит возможности для дальнейшего переоформления билета, если потребуется.
Если необходимо переоформить авиабилет на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета примут как оплату нового авиабилета, и нужно будет доплатить лишь разницу в стоимости, если она возникнет.
Кроме того, "Аэрофлот" предлагает пассажирам дополнительные преимущества при переоформлении билетов на новую перевозку.
"В случае, если рейс был отменен, при переоформлении пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет, для пассажиров с билетом по тарифу "Максимум" при переоформлении предоставят однократную 25% скидку от действующего тарифа на новый перелет", - отметили в пресс-службе авиакомпании.
В случае, если вновь оформленный билет имеет стоимость ниже суммы компенсации, на разницу оформят сертификат, которым можно воспользоваться при оплате услуг компании в течении трех лет.
Новое предложение распространяется на пассажиров с билетами, приобретенными до 1 мая 2020 года, которые сейчас также можно переоформить с использованием специального сертификата:
- с датой вылета в/из Китая с 18 февраля;
- с датой вылета в/из пунктов других зарубежных стран с 5 марта;
- с датой вылета по внутренним воздушным линиям с 18 марта.
Для билетов, купленных с 1 мая 2020 года, действуют стандартные правила.
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