Тихоокеанское
информационное агентство
22 Мая 2020
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Непродовольственные магазины откроются в Анивском и Ногликском районах

Губернатор Валерий Лимаренко подписал указ, касающийся снятия противоэпидемических ограничений. Разрешение возобновить работу получили непродовольственные объекты торговли в Анивском и Ногликском районах.

Как сообщают в островном правительстве, под запретом работа торговых предприятий сегодня остается только в Охинском районе. Здесь не все предприниматели заключили договоры на вывоз мусора с региональным оператором.

Напомним, что с 18 мая туристическому бизнесу разрешили организовывать экскурсии на открытом воздухе. Библиотеки возобновили выдачу книг, а музеи открылись для посещения ограниченными группами и без сопровождения гида.

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