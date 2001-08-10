Непродовольственные магазины откроются в Анивском и Ногликском районах

Губернатор Валерий Лимаренко подписал указ, касающийся снятия противоэпидемических ограничений. Разрешение возобновить работу получили непродовольственные объекты торговли в Анивском и Ногликском районах.

Как сообщают в островном правительстве, под запретом работа торговых предприятий сегодня остается только в Охинском районе. Здесь не все предприниматели заключили договоры на вывоз мусора с региональным оператором.

Напомним, что с 18 мая туристическому бизнесу разрешили организовывать экскурсии на открытом воздухе. Библиотеки возобновили выдачу книг, а музеи открылись для посещения ограниченными группами и без сопровождения гида.