Тихоокеанское
информационное агентство
22 Мая 2020
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Холодную воду временно отключат в Дальнем
16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодную воду временно отключат в Дальнем

Холодную воду временно отключат в Дальнем

Холодную воду отключат в Дальнем завтра, 22 мая, с 10.30 до 15.00. Причина - ремонтные работы на сети водопровода, сообщает мэрия Южно-Сахалинска.

Телефоны диспетчерской службы МКП «Городской Водоканал»: 72-32-40, 497-925.

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