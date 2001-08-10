В Тымовском районе сдадут три пятиэтажных дома до конца года. По программе переселения из аварийного жилья ключи от квартир в новостройках получат 119 семей. Такая информация прозвучала сегодня во время онлайн-встречи губернатора Валерия Лимаренко с тымовчанами.

В муниципалитете около 22 тысячи квадратных метров жилфонда признано аварийным. По поручению главы региона была составлена программа с указанием сроков расселения. В 2019 году план был выполнен на 100 процентов. В этом – продолжается строительство трех пятиэтажек по улице Кировской в райцентре. Сдача объектов запланирована на декабрь 2020-го.

Также прошли торги по земельным участкам для строительства в селах Красная Тымь, Адо-Тымово, Молодежное. Продолжается снос расселенного жилфонда – в этом году уберут шесть домов в Кировском.

Специально для прямого эфира с губернатором жители Зонального записали видеовопрос.

– В нашем селе два года назад вырыли котлован – хотели расселить два разваливающихся дома по улице Строительной. Но с тех пор только и кормят обещаниями. Мы устали жить в домах 40-х годов, их строили еще для работников аэродрома в Зональном. Когда нас переселят? – спросила Надежда Гринченко.

На прямой линии стало известно, что проблема возникла из-за того, что подрядчик не смог выполнить обязательства, договор расторгли. В течение месяца проведут новый конкурс и начнут строительство. За три года в селе планируется возвести 3 дома и переселить 57 семей.

– Искренне благодарен жителям, что рассказали об этой проблеме, – сказал Валерий Лимаренко. – Средства областного бюджета в приоритетном порядке используются на переселение людей из аварийных домов. Это ошибка местной администрации, что в течение нескольких лет не могли качественно провести конкурс. Берем этот вопрос на контроль.

Тымовчане также обратились к главе региона с просьбой: при переселении предоставлять рядом с домом небольшие земельные участки. Жители переживают, что не смогут заниматься огородным хозяйством.

Как ответил глава муниципального образования Сергей Лазарев, администрация идет навстречу всем, кто к ним обращается. Губернатор подчеркнул, что этот вопрос должен быть решен в течение недели.

Выпускница Кировского дома-интерната написала обращение в социальных сетях. В 2010 году ей предоставили квартиру без ремонта, топить титан приходилось дровами, от сырости стены покрылись плесенью. Сейчас женщина ждет второго ребенка, снимает квартиру в Южно-Сахалинске, что сильно бьет по семейному бюджету.

Женщине предложили помочь с продажей квартиры в Тымовском районе. Выпускницу детского дома пригласили на консультацию в департамент образования Южно-Сахалинска. Под контроль вопрос взяло областное министерство социальной защиты.

Отметим, что в этом году в Тымовском районе приобрели четыре квартиры для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Планируется купить еще семь квартир. Кроме того, в 2020 году в районном центре должно начаться строительство арендного дома на 75 квартир.

Напомним, что на время пандемии коронавируса Валерий Лимаренко будет проводить встречи с жителями в режиме онлайн. Ранее губернатор в таком формате уже ответил на вопросы жителей Смирныховского района.