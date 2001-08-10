Тихоокеанское
информационное агентство
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09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Бумажной в Южно-Сахалинске закроют для проезда 23 мая

Участок улицы Бумажной в Южно-Сахалинске закроют для проезда 23 мая

Участок улицы Бумажной от Милицейской и Дзержинского в Южно-Сахалинске закроют для движения транспорта завтра, 23 мая. Ограничения продлятся с 09.00 до 18.00.

Как сообщили в городской мэрии, за это время подрядной организации предстоит восстановлением нарушенное при строительстве станции скорой медицинской помощи дорожное благоустройство.

Объезжать ремонтируемый участок можно по проспекту Мира и улице Ленина. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложившимся неудобствам и заранее выбирать путь движения.

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