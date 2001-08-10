Новый министр строительства назначен в Сахалинской области
Министерство строительства Сахалинской области с сегодняшнего дня, 21 мая, возглавил Андрей Крикуненко. Ранее он работал министром строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.
Предыдущий руководитель ведомства Татьяна Стаценко остается на должности его первого заместителя.
Министерству необходимо ликвидировать около миллиона квадратных метров аварийного жилфонда. В этом году планируют ввести 430 тысяч "квадратов" жилья, а, начиная с 2021-го, по 500 тысяч ежегодно. В Сахалинской области приняты программы строительства школ, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта.
Как отмечают в пресс-службе правительства, ранее Андрей Крикуненко работал заместителем министра в строительных ведомствах в ряде регионов страны и возглавлял министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми. Кроме того, он занимал различные должности в госкорпорации "Олимпстрой".
Новый министр имеет два высших образования – в 2002 году получил диплом инженера в Тюменском государственном университете, в 2013-ом – окончил Московский государственный строительный университет по направлению "менеджмент в инвестиционно-строительном комплексе" со степенью MBA в строительстве.
В 2015 году Андрея Крикуненко наградили медалью министерства транспорта РФ "За безупречный труд и отличие" III степени.
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