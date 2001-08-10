Тихоокеанское
информационное агентство
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Новый министр строительства назначен в Сахалинской области

Новый министр строительства назначен в Сахалинской области

Министерство строительства Сахалинской области с сегодняшнего дня, 21 мая, возглавил Андрей Крикуненко. Ранее он работал министром строительства и дорожного хозяйства Республики Коми. 

Предыдущий руководитель ведомства Татьяна Стаценко остается на должности его первого заместителя. 

Министерству необходимо ликвидировать около миллиона квадратных метров аварийного жилфонда. В этом году планируют ввести 430 тысяч "квадратов" жилья, а, начиная с 2021-го, по 500 тысяч ежегодно. В Сахалинской области приняты программы строительства школ, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта. 

Как отмечают в пресс-службе правительства, ранее Андрей Крикуненко работал заместителем министра в строительных ведомствах в ряде регионов страны и возглавлял министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми. Кроме того, он занимал различные должности в госкорпорации "Олимпстрой".

Новый министр имеет два высших образования – в 2002 году получил диплом инженера в Тюменском государственном университете, в 2013-ом – окончил Московский государственный строительный университет по направлению "менеджмент в инвестиционно-строительном комплексе" со степенью MBA в строительстве. 

В 2015 году Андрея Крикуненко наградили медалью министерства транспорта РФ "За безупречный труд и отличие" III степени.

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