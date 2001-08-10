Беспилотники посоревнуются в Корсаковском районе
23 мая на юге острова проведут состязания беспилотников. Их участники при помощи летательных аппаратов будут искать в Корсаковском районе несанкционированные свалки объемом от 4 кубометров, которые пока не зафиксированы. За каждое такое найденное место положена награда – 5 тысяч рублей.
Идея проведения необычных состязаний принадлежит губернатору Валерию Лимаренко. Ее он озвучил на оперативном штабе по проведению «генеральной уборки» на островах. Цель соревнований – привлечь внимание сахалинцев к борьбе за чистоту и защите зеленых зон от мусора.
– Наведение порядка на островах – это наше общее дело и все жители региона могут принять в этом самое активное участие. Лично благодарю всех, кто замечает несанкционированные свалки, фиксирует их и отправляет информацию любыми способами: через систему 112 или портал Сахалин.онлайн. Теперь в эту работу могут включиться и обладатели дронов, – сказал глава региона.
Как сообщают в правительстве Сахалинской области, всем участникам предстоящих соревнований предоставят доступ в систему ГеоИС, куда заносятся данные об уже обнаруженных свалках. В течение недели им предстоит найти на обозначенных территориях сваленный в неположенном месте мусор. Того, кто первым обнаружит несанкционированную свалку – ждет приз.
Открытие состязаний пройдет на аэродроме Пушистый Корсаковского района 23 мая в 11.00. Регистрация участников – с 10.45 до 11.00.
На церемонии открытия профессиональные пилоты дронов и дистанционно управляемых самолетов в рамках авиашоу продемонстрируют возможности современных летательных аппаратов. Председатель федерации авиамодельного спорта Сахалинской области Андрей Верхотуров проведет небольшой экскурс в тему и ответит на вопросы собравшихся.
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