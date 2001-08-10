Больше 2 миллиардов рублей в кредит по программе «Дальневосточная ипотека» взяли сахалинцы
Жители Сахалинской области взяли более 2 миллиардов рублей в кредит по программе "Дальневосточная ипотека". С начала реализации проекта в регионе приняли 1400 заявок от желающих приобрести жилье по льготной ставке в 2%. Заключено 434 договора. Такие цифры озвучил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Олонцев.
– В Сахалинской области о возможностях программы уже проинформированы около 25 тысяч молодых семей. Получено 1943 анкеты от желающих воспользоваться ипотекой. Из них 1202 человека стали потенциальными заемщиками, – сообщил зампредседателя регионального правительства.
Как отметил руководитель "Сахалинского ипотечного агентства" Алексей Мунгалов, в регионе проведены встречи с представителями 7 строительных организаций на предмет участия в программе, 5 из них подписали соглашения о намерениях, в рамках которых 30% планируемого к строительству жилья будет предлагаться участникам по фиксированной стоимости за квадратный метр.
Министр РФ по развитию ДВ и Арктики Александр Козлов обратил внимание на то, что ведомство может привлечь федеральных застройщиков в случае интереса со стороны регионов. Строительная компания "ПИК", в частности, уже готова выйти на рынок Сахалинской области и Приморского края.
Как напоминают в пресс-службе правительства Сахалинской области, в рамках реализации ипотеки в регионе более 700 квартир островитяне могут приобрести уже сейчас, еще 3500 квартир построят в ближайшие годы.
Принять участие в программе могут молодые семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет, а также неполные семьи с детьми. Кроме того, ипотека доступна для получателей "дальневосточного гектара". Для них возрастных ограничений нет. Срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма займа – 6 миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.
Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы. Дополнительная информация доступна на сайте сахалинского ипотечного агентства.
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