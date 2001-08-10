Владимир Путин назвал дату начала ЕГЭ

Проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году должно начаться 29 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования.

"Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня", - сказал глава государства.

По его словам, несмотря на все проблемы, ЕГЭ за прошедшие годы все-таки "стал эффективным механизмом объективной оценки знаний".

Как пишет ТАСС, все выпускники школ в этом году в порядке исключения получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вузы, добавил Путин. "ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзамена", - сказал он, назвав это решение исключением, которое "носит временный характер".

Не менее 60% выпускников школ должны получить возможность бесплатно учиться в вузах, считает президент.