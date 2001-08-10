Рядом с Дагинскими источниками планируют построить лечебный корпус
Перспективы развития Дагинских термальных источников обсудили в областной думе. Депутаты высказались за продолжение благоустройства оздоровительного объекта, включающее строительство лечебного корпуса, а также за создание организации, которая займется содержанием источников.
В 2019 в Ногликском районе на субсидию регионального агентства по туризму провели первый этап благоустройства Дагинских источников, в этом году приступят ко второму этапу.
По словам депутата думы Виталия Гомилевского, вопрос по содержанию источников после благоустройства очень актуален. Мало провести благоустройство на объекте, его нужно сохранить. Кроме того, согласно экспертизе химического состава воды, необходимо принимать термальные ванны только под наблюдением врача в целях оздоровления.
Как сообщили в агентстве по туризму Сахалинской области, депутаты подготовят и направят в адрес островного правительства рекомендации и предложения по созданию рядом с источниками лечебного корпуса для проживания посетителей, за которым будет закреплен фельдшер. Такая система оздоровления успешно существовала здесь в советское время.
Как отметила руководитель регионального агентства по туризму Наталия Пахолкова, в июне агентство по туризму совместно с депутатами, областными министерствами экологии и здравоохранения вновь посетят Дагинские термальные источники с инспекционной проверкой.
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