Проект нового расписания ЕГЭ-2020 опубликовали в Рособрнадзоре
Проект нового расписания ЕГЭ-2020 опубликовали в Рособрнадзоре. Как пишет "РГ", экзамены по всей стране начнутся 29 июня (понедельник): в этот день будут сдавать географию, литературу и информатику.
Русский язык - самый массовый экзамен - будет разделен на два дня: он пройдет 2 июля (четверг) и 3 июля (пятница).
6 июля (понедельник) запланировано ЕГЭ по профильной математике (базовая математика в этому году отменяется).
9 июля (четверг) - ЕГЭ по истории и физике.
3 июля (понедельник) - ЕГЭ по обществознанию и химии.
16 июля (четверг) - ЕГЭ по биологии. Также в этот день пройдет письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
18 (суббота) и 20 июля (понедельник) - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
В Рособрнадзоре подчеркивают: также в расписании будут предусмотрены резервные дни по всем предметам.
- Все участники ЕГЭ-2020, зарегистрированные как на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты, рассказали в ведомстве. ЕГЭ в 2020 году пройдет только для тех ребят, кому его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения школьного аттестата ЕГЭ уже не нужно.
По словам врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, из-за пандемии коронавируса экзаменационные пункты дополнительно обезопасят.
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