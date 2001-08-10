ФРДВ передал дальневосточным медикам крупную партию респираторов

На Дальний Восток поступила крупная партия респираторов (204 тыс. шт.). Средства индивидуальной защиты органов дыхания передаются медикам в рамках программы помощи региону, которая реализуется Фондом развития Дальнего Востока и Арктики совместно с крупными российскими компаниями.

В частности, 43,2 тыс. респираторов поставляются в Хабаровский край, 30 тыс. - в Республику Саха (Якутия), 25,2 тыс. шт. в Бурятию, 24 тыс. шт. в Амурскую область, 20,4 тыс. шт. в Забайкальский край, 18 тыс. шт. в Сахалинскую область, 25,2 тыс. шт. в Приморский край, 12 тыс. шт. на Камчатку, 6 тыс. шт. в Еврейскую автономную область. Программа помощи реализуется по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Мы обязаны помогать врачам, чья работа связана с рисками для здоровья и жизнью. Правительство РФ оказывает помощь дальневосточным регионам в борьбе с коронавирусом. Также за счет внебюджетных средств закупаются дополнительные медицинские средства и оборудование. Поставки средств индивидуальной защиты организуются Фондом развития Дальнего Востока и Арктики при участии крупных компаний. Такие поставки позволили повысить уровень обеспеченности дальневосточных медиков средствами индивидуальной защиты и будут продолжены», – отметил Юрий Трутнев.

Всего дальневосточным врачам безвозмездно передаются 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. защитных очков, 408 тыс. респираторов, 200 тыс. пар медицинских перчаток. Кроме того, в Бурятию, Забайкалье, на Камчатку, в Магаданскую область и Еврейскую автономную область перечислены 300 млн рублей. На эти средства закуплено оборудование для региональных больниц.

К реализуемой ФРДВ программе уже присоединились более двадцати организаций: ВЭБ.РФ, Фонд Романа Абрамовича, ПАО «Полюс», «Евраз», ПАО «Русгидро», СИБУР, АО «Русская медная компания», Находкинский морской торговый порт, УК «Колмар», ГК «Русагро», холдинг RFP, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco, Backer Hughes, ГК «Доброфлот» и ряд других компаний.