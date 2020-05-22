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16:02, 22.05.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинских мусульман призывают отпраздновать Уразу-байрам дома

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил мусульман, проживающих в регионе, с наступающим праздником, который в этом году отмечается 24 мая.

– По традиции этот праздник отмечается в мечети, где проводится совместная молитва. Но в этом году прошу сахалинских мусульман остаться дома и отпраздновать Ураза-байрам в кругу семьи. Это важно для сохранения здоровья родных и близких, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а значит обеспечения нормальной жизни в Сахалинской области, – отметил глава региона.

Напомним, ранее отметить дома важный религиозный праздник – Пасху в Сахалинской области призывали православных. Пасхальное богослужение транслировалось в режиме онлайн.

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