Южносахалинцам расскажут о преимуществах онлайн-оформления разрешения на проведение земляных работ
Круглые столы по вопросам получения разрешения на проведение земляных работ в электронном виде состоятся 27 мая, 11 и 26 июня. На мероприятия приглашаются физические и юридические лица, а также представители ресурсоснабжающих организаций и сетедержателей, сообщили в администрации города.
Круглые столы будут проходить в 14.00 по адресу: пр.Мира, 64-А, кабинет 304. Специалисты МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» расскажут горожанам, как получить разрешения на проведение земляных работ через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, а также о личном приеме только по предварительной записи (электронная запись на личный прием) через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска.
Более подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону 300-725 (доб. 1-5).
Добавим, что о способах получения муниципальной услуги по выдаче разрешения на проведение земляных работ южносахалинцы могут также узнать на сайте мэрии (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/?newsid=15750)
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