Планшеты для дистанционной учебы передали южно-сахалинским школьникам
В рамках благотворительной акции «Помоги учиться дома» депутаты фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной Думе Андрей Хапочкин, Саркис Акопян, Сергей Бондарев и Виталий Гомилевский приобрели 16 планшетов на личные средства и вручили их директорам школ Южно-Сахалинска. В дальнейшем компьютерная техника будет передана школьникам из многодетных семей для обеспечения учебного процесса в дистанционном формате. Об этом сообщили в партии.
«Пандемия внесла свои корректировки в образовательный процесс. Во всех школах города максимальную активность обрела дистанционная форма обучения. На этом фоне возникли сложности с обеспечением техническими средствами учеников. Особенно это коснулось многодетных и малообеспеченных семей, у которых не всегда имеются возможности предоставить необходимые гаджеты для учебы каждому ребенку. Уверен, что подаренные нами планшеты помогут ученикам хорошо учиться в период самоизоляции и оставаться на связи со своими одноклассниками», - сказал секретарь регионального отделения Партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин.
Напомним, «Единая Россия» в партнерстве с Агентством стратегических инициатив помогает Министерству просвещения России обеспечить детей из нуждающихся семей техническими средствами для доступа к электронным системам образования в условиях пандемии, проследить за соблюдением трудовых прав учителей, а также обеспечить детей-льготников питанием на дому. Партия уже обеспечила порядка 50 тысячами компьютеров выпускников и малообеспеченные семьи для учебы на дому во время пандемии.
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