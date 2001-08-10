Тихоокеанское
информационное агентство
25 Мая 2020
Сегодня 11:19
71,88|78,44|34,65
Холодную воду временно отключат в Дальнем
10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайцы присоединились к акции «Сад памяти»

Поронайцы присоединились к акции «Сад памяти»

Поронайские общественники высадили на улицах города сто саженцев рябины в пятницу, 22 мая. Мероприятие прошло в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Деревья в память о воевавших на фронтах появились вдоль улицы Октябрьская. К акции присоединились юнармейцы, представители общественной организации «Союз женщин России», а также члены школьного лесничества «Первоцвет» школы №1. Волонтеры планируют продолжить акцию и высадить саженцы на «Аллее ветеранов» по проспекту А. Буюклы, сообщили в администрации района.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?