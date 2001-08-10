За два месяца работы волонтерских центров в России помощь получили более 1,5 миллиона человек

С первых дней пандемии «Единая Россия» поддерживает медиков и людей, оказавшихся в тяжелой ситуации — для этого создана сеть волонтерских центров. Достаточно быстро их развернули во всех 85 регионах страны. Первый такой центр начал работать на базе общественной приемной партии в Калуге 2 месяца назад. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что с того момента партия объединила десятки тысяч волонтёров.

«Два месяца прошло с открытия нашего первого волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса. С тех пор к нам присоединились около 90 тысяч добровольцев по всей стране. И если сначала это были в основном молодые ребята, то сейчас это люди разных возрастов и профессий», — сказал Андрей Турчак.

С волонтерскими центрами «Единой России» работают благотворительные организации, социально-ответственный бизнес, депутаты, адвокаты и юристы. Всего за два месяца волонтеры оказали помощь более полутора миллионам человек – медикам, школьникам, пенсионерам, многодетным, инвалидам – всем, кто в ней нуждается. Примерно половина отработанных заявок – обращения, поступившие на «горячие линии» партии в регионах. Остальные – личная инициатива активистов помочь тем, кому сейчас непросто.

Добровольцы доставляют продуктовые наборы нуждающимся в этом людям, средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ в больницы. В рамках акции «Спасибо Врачам» в больницы по всей стране передали 200 автомобилей. Совместно с торговой сетью «Магнит» «Единая Россия» доставила 360 тысяч чайных наборов медработникам, которые работают в «красной зоне». Партия передала в регионы несколько миллионов масок. Часть средств индивидуальной защиты предоставил крупный онлайн-ритейлер Wildberries.

По словам координаторов волонтерских центров в регионах, добровольчество открывает новые стороны в людях, которые в обычных условиях могли бы и не проявиться. В Бурятии бизнесмен подарил волонтерам почти 20 тонн крупы — он пожелал остаться неизвестным. А в Санкт-Петербурге 98-летняя Зинаида Корнева собрала больше трех с половиной миллионов рублей на помощь врачам в регионах, борющимся с пандемией. В обмен на пожертвования женщина рассказывала свои истории военных лет.

В том же Санкт-Петербурге предприниматель бесплатно кормит в своей столовой семьи, оказавшиеся в трудной ситуации из-за коронавируса. Член сборной России по футболу Дмитрий Баринов пожертвовал средства двум подмосковным больницам. В целом представители «Единой России» в регионах собрали более 400 миллионов рублей на оказание помощи медикам и гражданам. На эти средства закупают реанимобили для регионов, наиболее в них нуждающихся, защитные костюмы врачам и маски, которые бесплатно раздают на улицах российских городов.

- Созданный в конце марта Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам Сахалинской области объединил более 700 человек – это члены «Единой России» и «Молодой Гвардии», спортсмены, студенты, служащие, предприниматели, активные пенсионеры, депутаты. Волонтеры занимаются доставкой продуктов и лекарств, выносят мусор, выгуливают и отвозят в лечебницу домашних животных, раздают бесплатно маски на пикетах в общественных местах, - рассказала руководитель Регионального исполкома Партии Татьяна Запольских. - Члены фракции «Единая Россия» областной Думы Андрей Хапочкин, Саркис Акопян, Сергей Бондарев и Виталий Гомилевский на личные средства приобрели и передали планшеты для школьников из малоимущих семей, обучающихся в дистанционном формате, в рамках партийной акции «Помоги учиться дома», депутат Госдумы Георгий Карлов - средства индивидуальной защиты. Депутаты муниципальных Собраний участвовали в приобретении продуктовых наборов для пожилых людей. В целом ежедневная работа волонтеров помогла населению дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, что в конечном счете, наряду с мерами, предпринимаемыми региональной властью, позволило сохранить стабильную эпидемиологическую обстановку в островной области.

Во всех регионах изменился потрет волонтера – если раньше это в основном были студенты, то теперь – люди разных возрастов и профессий. В Татарстане пенсионеры сначала с опаской относились к добровольцам постарше, вспоминают в волонтерском центре. Однако со временем им начали доверять даже личные просьбы – просят передать подарки друзьям на день рождения. Из-за режима самоизоляции выходить из дома нельзя, а сделать приятное близким людям хочется.

«У нас сформировалась сплоченная команда, которой под силу решить любые, даже самые сложные задачи», — отметил Андрей Турчак и поблагодарил всех, кто несмотря на свои жизненные планы и трудности, каждый день помогает людям.