Принять участие в обсуждении о создании памятной стелы погибшим рыбакам в Невельске просят жителей
В администрацию Невельского городского округа обратился Виктор Устименко, капитан судна СТР «Лангери» с предложением о создании стелы, по увековечению памяти экипажей погибших судов, приписанных к порту Невельска в период с 1957 г. по настоящее время. По замыслу Виктора Устименко, это должна быть стела с памятной доской, на которой будет написано название судна и фамилии членов экипажа, погибшие в морской пучине. Это рыболовецкое судно «Восток», пропавшее в январе 2018 года, на борту которого находился 21 человек, тридцатиметровая шхуна «Удача-1» с десятью членами экипажа на борту, пропавшая осенью 2000 года. В своем предложении В. Устименко хотел бы, чтобы стела была построена на взносы от неравнодушных жителей города и области, возможно спонсорскую помощь окажут руководители рыбодобывающих компаний Сахалина.
- Таким образом, мы сможем увековечить память тех, кто ушел в свой последний рейс, - сказал В. Устименко. - К монументу будут приезжать матери, жены с детьми, чтобы возложить цветы, а люди поймут, насколько сурова морская профессия.
Свои предложения о том, какой видят стелу и где ее необходимо установить невельчане могут направить по электронной почте: nevelsk@adm.sakhalin.ru с пометкой «Стела погибшим рыбакам», в письменном виде по адресу: г. Невельск, ул. Ленина, 15 каб. 107, по телефонам: 8 (42436) 6-08-28, 6-10-01 в срок до 31 августа 2020 года.
Напомним, что в Невельске уже есть памятник погибшим рыбакам в Невельске – монумент, посвященный рыбакам, которые погибли в море 19 января 1965 года. В тот период времени в Беринговом море на промысле находилось четыре средних рыболовных траулера: «Нахичевань», «Бокситогорск», «Себеж», а также «Севск». В результате произошедшей катастрофы погибло около 100 человек.
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