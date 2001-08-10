В нескольких районах Южно-Сахалинска отключили горячую воду
На время работ на тепловых сетях в нескольких домах Южно-Сахалинска отключили горячую воду
Ограничение введено в 9, 11 и 12 микрорайонах. Отоплением дома обеспечиваются без перебоев.
Ремонтно-восстановительные бригады выполняют ремонт на участках тепловых сетей. Ранее на них были выявлены повреждения.
До 16.00 горячую воду отключили в 9 микрорайоне Южно-Сахалинска в домах 80, 82, 82а и 84 по улице Пуркаева и в детском саду №48. Ремонтная бригада отмечает, что выявленное повреждение незначительное и прилагает максимум усилий, чтобы завершить работы раньше и возобновить подачу горячей воды.
До 17.00 горячую воду отключили в домах 284 и 284б по проспекту Мира в 11 микрорайоне. Здесь подрядная организация выполнят перекладку участка сетей горячего водоснабжения.
В 12 микрорайоне до 13.00 горячее водоснабжение отключили в домах по следующим адресам:
ул. Пуркаева, 49, 49а, 51, 51а, 51б, 53, 41, 43, 43а, 45, 47;
пр. Мира, 261а, 263, 263а, 263б, 265, 265а, 265б, 267, 267б, 269, 269а, 271а, 369;
ул. Есенина, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 50а;
ул. Комсомольская, 294, 294а, 296, 296а, 298, 298а, 300а, 300б.
Под ограничение горячего водоснабжения попадают также соцучреждения.
Все жилищные организации, обслуживающие жилые дома по указанным выше улицам, уведомлены о ремонтных работах на тепловых сетях и адресах домов, в которых временно отключено горячее водоснабжение. По окончании работ им необходимо оперативно открыть вводные задвижки и вентили на тепловых узлах.
«Сахалинская Коммунальная Компания» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам. Получить дополнительную информацию можно в диспетчерской службе компании: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).
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