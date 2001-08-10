В Сахалинской области родители смогут прийти на выпускные в детские сады

В детских садах и школах островной области в конце мая завершается учебный год. Дошкольники отпразднуют выпускные вместе с родителями.

– К нам нередко обращались родители, обеспокоенные тем, что в детских садах не будет выпускных, – рассказала министр образования региона Анастасия Киктева. – В Сахалинской области эпидемиологическая ситуация спокойная. Все дошкольные учреждения уже вторую неделю работают в штатном режиме. Поэтому было принято решение провести очные выпускные, а в подготовительных группах – с присутствием родителей.

Сахалинские школьники сегодня присоединятся к всероссийской акции «Последний звонок-2020» в формате онлайн. На официальной странице Минпросвещения России ВКонтакте https://vk.com/minprosvet в 18:00 по сахалинскому времени стартует праздничный эфир. На связь выйдут известные блогеры и выдающиеся педагоги. Учителя и ученики из разных уголков страны смогут поздравить друг друга.

В островном регионе празднование не ограничится только онлайн-форматом – 5 июня пройдут очные торжественные линейки. Районы и школы сами выберут форму праздничного мероприятия и организуют с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. При хорошей погоде последние звонки рекомендуют проводить на открытом воздухе.

Напомним, в этом году выпускные экзамены для девятиклассников отменили – аттестацию проведут по текущим оценкам. Одиннадцатиклассников, которые не планируют поступать в вузы, освободили от сдачи ЕГЭ. Для остальных выпускников 11-х классов экзаменационная кампания начнется 29 июня.