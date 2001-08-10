350 цветов сульфинии украсили сквер Пограничников
Цветы к предстоящему празднованию Дня пограничников 24 мая высадили в южно-сахалинском сквере Пограничников. Общественное пространство украсили 350 цветов сульфинии — разновидность петунии.
Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, эта традиция существует уже много лет.
- Несмотря на непогоду, сквер украсили 350 розовых и белых сульфиний. Каждый год мы стараемся разнообразить цветочную рассаду: здесь были разные виды петунии и пеларгонии, - рассказал мастер участка МБУ «Зеленый город» Олег Черников.
Для высадки цветов в сквере Пограничников привлекли 6 сотрудников МБУ «Зеленый город». Цветочную рассаду купили в совхозе «Тепличный». Всего в этом году областной центр украсят порядка 320 тыс. цветов.
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