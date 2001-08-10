Первый медицинский класс откроется в новом учебном году Южно-Сахалинске

Соглашение об открытии профильного класса на базе лицея №1 заключено между региональном минздравом и департаментом образования г. Южно-Сахалинска. Такая мера позволит готовить профессионалов в сфере здравоохранения со школьной скамьи и эффективно решать проблему дефицита медицинских кадров в регионе.

У выпускников 9 классов, мечтающих связать свою жизнь с медициной, появилась уникальная возможность пройти конкурсный отбор и с 1 сентября приступить к обучению в профильном классе. Программа обучения рассчитана на два года и включает в себя не только основательное изучение химии и биологии.

- У ребят появится возможность получить углубленную подготовку по анатомии, генетике, деонтологии, сестринскому делу и другим дисциплинам, - говорит директор Сахалинского базового медицинского колледжа Алексей Швец. – Работать с ребятами будут преподаватели медицинского колледжа. Не менее двух уроков в неделю будет проходить на базе нашего учреждения. К образовательному процессу планируется привлечение практикующих врачей, которые поделятся с учениками богатым опытом. Все это поможет ребятам не только успешно сдать ЕГЭ, но и познакомиться с профессией, с которой они планируют связать свою жизнь.

Во время обучения ребята смогут погрузиться в работу региональных лечебных учреждений и получат возможность поступить в медицинские вузы страны в рамках целевого набора. По окончании 11 класса, вместе с аттестатом ребята получат сертификат об обучении в профильном медицинском классе.

- Открытие профильного медицинского класса будет осуществлено в рамках программы по привлечению кадров для здравоохранения Сахалинской области, - говорит глава регионального минздрава Владимир Ющук. - Это профориентационный проект, направленный на формирование у школьников осознанной мотивации к выбору медицинской профессии и дальнейшее профессиональное самоопределение. Обучение в профильном классе позволит ребятам убедиться в правильности своего выбора и после окончания вуза вернуться высококвалифицированным специалистом в родной регион.